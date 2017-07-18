Под Саткой произошло смертельное ДТП, погиб ребенок

Сотрудники правооханительных органов, сделали заключение по случившемуся ДТП в Саткинском районе. Там скончалась юная жительница Свердловской области 7-ми лет. По данным работников полиции, причиной ДТП послужил 52-ий мужчина управляющий большегрузным автомобилем из Тюмени.

Находясь в нетрезвом состоянии за рулем, виновник совершил выезд на полосу встречного движения. Полиция взяла его под стражу, спустя время было возбуждено уголовное дело.

На данный момент заведено дело по сатье «Нарешние лицом находящимся в нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства и привлекшее смерть человека» УК РФ. Максимальный срок за данное правнарушение грозит до 7 лет заключения. В текущее время судом решается мера пресечения по отношению к водителю большегруза»,- рассказали в ГУ МВД.

Отметим, что в конце текущего месяца на дороге М-5 Москва-Челябинск случилось ДТП, повлекшее за собой смертельный исход. Грузовик в буквальном смысле слова размял под собой легковое авто, в котором ехали четверо человек. В итоге чего скончалась 7-летняя девочка, а ее мать и младший брат были госпитализированы в медицинское учреждение.