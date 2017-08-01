В Краснодарском крае в кафе произошла перестрелка, трое погибли

В Краснодарском крае в станице Ладожской произошла перестрелка. Отмечается, что двое неизвестных ворвались в кафе "Огонек" и открыли огонь по посетителям.

Как стало известно, в ночь на 31 декабря в кафе "Огонек", которое расположено в станице Ладожской, произошла перестрелка. В здание ворвались двое мужчин и сразу же открыли огонь из автоматического оружия. В результате произошедшего погибли три человека, их личности уже установлены.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, по горячим следам им удалось задержать двух подозреваемых 32-х и 34-х лет соответственно. У них было изъято оружие, из которого, по предварительным данным, производились выстрелы. Подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения, мотивы произошедшего выясняются, ведется следствие.