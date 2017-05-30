При крушении самолета в Австралии погибли 6 человек
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При крушении самолета в Австралии погибли 6 человек. Об этом сообщают западные таблоиды.

 31 декабря недалеко от крупнейшего города Австралии упал в реку и затонул легкий самолет с одним мотором. На его борту находилось шесть человек. Среди них пять пассажиров и еще один командир воздушного судна.

Известно, что по непонятным пока причинам самолет совершал рейс, однако в какой-то момент все пошло не так и он на полном ходу врезался в гладь воды местной реки. От удара никто не смог выжить. Сразу же после падения самолета в воду, он пошел ко дну. Сообщается, что среди погибших есть ребенок, большинство пассажиров являлись гражданами Соединенного Королевства и прибыли в Сидней на отдых.

На месте инцидента в настоящее время работают экстренные службы Австралии. Они смогли достать из воды несколько тел погибших. Причины несчастного случая пока не известны. На месте событий работают эксперты, которые намерены установить причины трагедии.

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Влад Доигралис
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