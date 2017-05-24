В Калининградской области отец целый год насиловал 8-летнюю дочь

В Калининградской области отец на протяжении года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. О произошедшем в полицию сообщила мать 8-летней девочки.

30 декабря в полицию обратилась жительница Калининградского района, которая рассказала, что ее бывший муж с января текущего года насиловал свою 8-летнюю дочь. Это происходило тогда, когда школьница приезжала к отцу в гости на выходные. Также женщина рассказала, что ее экс-супруг совершал насильственные действия в отношении дочери и тогда, когда сам появлялся в квартире, где девочка проживает вместе с матерью.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого пока не задержали, так как правоохранителям не удалось его найти. Сейчас отец-педофил был объявлен в розыск.