В канун Нового года жительница Саратова избила свою 78-летнюю бабушку

30 декабря в больницу Саратова после избиения попала 78-летняя женщина, которой травмы нанесла родная внучка. 29-летнюю безработную задержали, она уже имеет две судимости и теперь ответит за увечья бабушки.

Как сообщили медики, пожилая женщина от побоев сильно пострадала. У пенсионерки сотрясение мозга, травма живота и ей поставили подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Пожилая женщина находится под наблюдением врачей. Ее состояние пока не уточняется.

Пенсионерка рассказала, что ее избила родная внучка. Полиция задержала обвиняемую женщину. Ей оказалась 29-летняя безработная, имеющая две судимости, одна из которых была получена из-за кражи. Также ее судили за угрозу убийства и за причинение вреда здоровью человека.

Сейчас полиция держит внучку в изоляторе, по факту избиения начались проверки. О причинах внезапной агрессии женщины к своей бабушке не сообщается.