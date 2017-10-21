В Саратове пенсионер сбил пожилого пешехода

Как стало известно, 30 декабря в Волжском районе Саратова иномарка сбила пожилого пешехода. Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в больницу.

Вечером 30 декабря в Волжском районе Саратова в результате ДТП на пешеходном переходе пострадал 58-летний мужчина. Отмечается, что он переходил дорогу, когда на него налетел автомобиль Mazda CX-5. В результате произошедшего пешеход получил травмы, на скорой помощи его доставили в больницу.

В пресс-службе городской автоинспекции сообщили о том, что за рулем иномарки находился 65-летний мужчина. В настоящий момент по факту произошедшего ведется следствие, выясняются причины аварии.