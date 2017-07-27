В Кении жертвами столкновения автобуса и грузовика стали 36 человек

На северо-западе Кении утром 31 декабря произошла жуткое ДТП, в ходе которого на автотрассе столкнулись пассажирский автобус и большегруз. В результате аварии погибли 36 человек, сообщают западные таблоиды.

По полученной информации, дорожное происшествие случилось на автомагистрали Накуру - Элдорет возле деревни Мига. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на «встречку», где на большой скорости столкнулся с грузовиком.

На месте аварии скончались 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик большегруза. В местной полиции добавили, что четыре человека, среди которых трое детей, скончались в больнице от полученных травм.