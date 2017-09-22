Аэропорты Кузбаса и Омска проверяют после сигналов о минировании

31 декабря спецслужбы проверяют аэропорты в Кемеровской области и Омске после полученного сигнала о потенциальном минировании. Об этом СМИ рассказали представители региональных управлений МВД.

Источники уведомили, что аэропорту имени А.А. Леонава началась проверка на предмет взрывоопасных устройств. К операции привлекли полицейских, а также экспертов из транспортной полиции и вневедомственной охраны.

В здании омского аэропорта также действуют чрезвычайные меры. Всех присутствующих эвакуировали из здания.

С 11 сентября в России массово активизировались телефонные террористы. К настоящему моменту в 180 городах Российской Федерации поступили ложные сведения об угрозах взрыва на территории 3,5 тысяч объектов.