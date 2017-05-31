В Пермском крае вор залез в квартиру и украл новогоднее угощение

В Пермском крае злоумышленник пробрался в квартиру и украл новогодние угощения, деньги и некоторые личные вещи хозяина. О произошедшем в полицию сообщил сам потерпевший.

Как стало известно, 30 декабря в полицию обратился мужчина и заявил о том, что его квартиру обокрали. Он отметил, что домушник похитил новогодние угощения, которые были заготовлены к празднику, деньги, а также некоторые личные вещи. Правоохранителям удалось задержать преступника по горячим следам. Выяснилось, что подозреваемый был ранее судим за аналогичное преступление.

Как сообщили правоохранители, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.