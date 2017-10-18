Пьяный супруг избил свою жену в Хабаровском крае

Молодая женщина была доставлена в одну из больниц Хабаровского края с телесными травмами различной степени тяжести. Как выяснилось, причной их нанесения послужил ее муж, который неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы.

Работниками полиции было утсановлено, что супружеская пара находилась в гостях у своих знакомых, проживающих по соседству, где совместно распивали горячительные напитки. По возвращению домой между парой произошел серьезный конфликт, который спустя мгновение перерос в побоище, информирует УМВД РФ в Хабаровском крае.

На основе установленных фактов произошедшего конфликта было заведено дело согласно статье « намеренное приченение тяжелого вреда здоровью. Муж избитой женщины на данный момент помещен в камеру временного задержания.

Отметим, что немного ранее в Оребургской области молодой человек досмерти забил своего тестя. По факту случившегося ведется уголовное дело.