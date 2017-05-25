В Баку призвавшего "убивать как собак" русскоговорящих детей журналиста уволили с работы

В Баку уволили журналиста издания Azvision, который призвал азербайджанскую общественность "убивать как собак" рускоговорящих детей. Такую запись пользователи заметили на Facebook.

Хафиз Ахмедов призвал истреблять жителей Азербайджана, которые общаются на русском языке, или депортировать их в Россию. Такова была его радикальная позиция в связи с языковой проблемой внутри государства. По словам журналиста, около 90% населения используют исключительно русский, начиная забывать азербайджанский.

Пост был оперативно удалён со страницы после того, как комментаторы выразили своё негодование. Однако некоторые пользователи успели сохранить скриншоты, которые отправили в редакцию Azvision. Мужчину обвинили в фашизме и призывах к геноциду.

Вскоре на стене Хафиза Азмедова опубликовали публичное извинение. Извинился также главный редактор СМИ. Несмотря на это, провинившийся сотрудник был уволен из-за давления аудитории.