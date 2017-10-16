В ДТП в Тбилиси погибли 5 человек

В Тбилиси в ДТП попал автобус Mercedes, который ехал из России в Армению. Автобус столкнулся с легковым авто Lada, в котором погибли водитель и 4 пассажира.

Авария с 5 жертвами произошла возле Сухого моста в Тбилиси. Автобус, который направлялся из России в Ереван по неизвестным причинам столкнулся с машиной Lada.

В ДТП от травм погибли водитель и 4 пассажира легкового авто. Среди погибших граждан Армении нет, сообщили в МЧС. На месте аварии работают спасатели и полиция. Уже начата проверка, причины аварии устанавливаются. Детальная информация и данные о погибших уточняются. Об аварии проинформировали представители МЧС Армении.

Официально ДТП полиция и власти не комментировали. Точная информация, как отмечают в источниках, станет известна после проверок и выяснения всех обстоятельств аварии.