В Кемерово эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании. Также проверке подвергся и аэровокзал в Омске.

В канун Нового года на пульт диспетчеров правоохранительных органов поступило сообщение, что аэрогавань столицы Кемеровской области заминирована. Для отработки сигнала оперативно откликнулись на вызов все экстренные службы региона. Специалисты прибыли на место и стали осуществлять мероприятия по эвакуации персонала и пассажиров из аэропорта Кемерово.

На данный момент времени никаких устройств, напоминающих бомбы или иные взрывчатые вещества не обнаружены. Примечательно, что сегодня из местного аэропорта не предусмотрены рейсы.

Также схожие сообщения о минировании аэропорта поступили из Омска. На месте событий работают местные специальные службы. В МВД заявили, что информация и источник ее получения проверяется. Никто не пострадал.