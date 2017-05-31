В Саратове во время новогоднего корпоратива девушка обокрала повара

Во время новогоднего корпоратива сотрудников одного из заведений общественного питания в Саратове 18-летняя девушка обокрала своего коллегу. После бурного празднества в бане 30-летний мужчина обнаружил пропажу сотового телефона.

В Саратове была задержана подозреваемая в совершении кражи 18-летняя гражданка, которая похитила мобильный телефон у своего коллеги из заведения общественного питания.

Соответствующее заявление о пропаже смартфона Xiaomi Redmi в местное управление МВД поступило от 30-летнего жителя Саратова. Согласно показаниям потерпевшего, в тот вечер они с сотрудниками праздновали новогодний корпоратив в бане, а большее количество времени он провел в компании подозреваемой девушки.

Вследствие, спустя несколько дней после мероприятия 18-летняя гражданка действительно была задержана, а в ее квартире обнаружен упомянутый телефон. На данный момент ей избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.