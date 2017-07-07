Житель Владивостока совершил "низкий" поступок

В социальных сетях Владивостока местные жители яро обсуждают "низкий поступок" одного из автомобилистов. Инцидент попал на видеозапись одной из камер, фиксировавших дорожное движение. Об этом происшествии проинформировало агенство PRIMEPRESS.

Благодаря видеозаписи, данный факт был зафиксирован в ночное время суток на одной из улиц города. Сообщается, что неустановленная личность, управлявшая автомобилем японского производства темного цвета, срубил маленькую ель, посаженную у автомобильной дороги. После содеянного автомобилист скрылся с места престуления.

В данный момент горожане активно ведут поиски преступника с помощью соцсетей. Причины случившегося устанавливаются.