В Приамурье на полицейского напал мужчина с ножом

В селе Дмитриевка, Ивановского района Приамурья полицейский получил ножевое ранение в спину, но смог задержать преступника. Инцидент случился 30 декабря, сообщили в полиции Приамурья.

Мужчина, напавший на полицейского, был задержан самим полисменом. Участковый получил вызов от женщины, которая сообщила, что в ее доме сильно ссорятся и конфликтуют ее дочери и мужчина, проживающий с ней в качестве сожителя. Женщина была встревожена ссорой и опасалась, что все происходящее может печально закончиться.

Прибывший полицейский получил от мужчины удар ножом в спину, но смог задержать нападавшего и вызвать подмогу. Мужчину, напавшего на полицейского, привезли в СИЗО и сейчас на него завели уголовное дело. Известно, что задержанный уже имеет несколько судимостей. Полицейский получил помощь от врачей и находится в больнице. Однако, медики сообщили, что его жизни больше ничего не угрожает и рана оказалась не смертельной.