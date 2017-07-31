В Приморском крае мужчина зарезал парня и девушку

В Приморском крае неизвестный мужчина напал на девушку и парня с ножом, причинив им смертельные ранения. Во время задержания злоумышленник также порезал полицейского и себя, в настоящий момент он находится в больнице под стражей.

Как стало известно, 30 декабря на пульт отделения полиции в городе Артеме Приморского края поступило сообщение о найденных телах парня и девушки со следами насильственной смерти. Выехавшие на место преступления правоохранители обнаружили два трупа, следователям удалось выяснить, что неизвестный мужчина напал на пару и изрезал их ножом, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре его удалось задержать, он намеревался покинуть город на такси, его нашли в Надеждинском районе. Во время задержания подозреваемый в двойном убийстве вел себя агрессивно, напал на полицейского и ранил его ножом. Затем он стал резать себя, однако правоохранителям удалось отобрать нож.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в больнице под охраной, ведется следствие, решается вопрос о заключении под стражу и передаче дела в суд.