В Петербурге сгорел у многоэтажки Jaguar

В Санкт-Петербурге сгорел у многоэтажки знаменитый автомобиль марки Jaguar. Об инциденте рассказали представители МЧС по городу.

31 декабря ранним утром на пульт пожарной бригады Санкт-Петербурга поступил тревожный звонок от владельца дорого автомобиля Jaguar. Он сообщил, что его «железный конь» загорелся и его необходимо профессионально потушить.

На ликвидацию возгорания выехали квалифицированные тушители. Выяснилось, что огонь разбушевался в моторном отсеке машины, которая была припаркована рядом с жилой многоэтажкой на юге российского мегаполиса.

Процесс тушения очага пожара продлился примерно двадцать минут. Автомобиль удалось спасти, так как дальше моторного отсека огонь распространиться не успел. Из людей при возгорании никто не пострадал. Сейчас эксперты пытаются понять, в чем состояла первопричина пожара.