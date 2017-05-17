Иностранец предпринял попытку провести оружие через Челябинскую область

В Челябинской области был задержан водитель из Казахстана, который предпринял попытку провести оружие с боеприпасами на территорию России. Об этом стало известно из сообщения регионального управления погранслужбы РФ.

Сегодня стало известно, что в Челябинской области на автомобильном пункте пропуска Бугристое сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Казахстана, который попытался в своем автомобиле провести охотничье оружие с тремя патронами.

Правоохранители обратили внимание на нервозность водителя и попросили его пройти на досмотр, однако тот сразу направился к близстоящим мусорным бакам. Как вследствие оказалось, гражданин Казахстана попытался скрыть факт того, что он без полагающихся документов провозит на территорию РФ оружие с боеприпасами.

Сотрудники ФСБ уже передали задержанного мужчину местному управлению МВД.