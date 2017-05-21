На юге Москвы электропоезд отрезал голову человеку

На юге Москвы поезд отрезал голову человеку. На месте происшествия работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно, 31 декабря на станции Москворечье электропоезд сбил человека. В результате инцидента он погиб, человеку отрезало голову. Сообщается, что на место происшествия уже прибыли экстренные службы.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего, движение поездов приостановлено. Тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, также выясняется личность обезглавленного человека.