В Москве ночью тушили многоэтажный дом

31 декабря ночью в многоэтажном доме в Москве на 15 этаже по ранее неизвестным причинам случился пожар. Отряду пожарных удалось локализовать возгорание.

В юго-западной части Москвы на 15 этаже жилого дома, находящегося по адресу проезд Одоевского, дом 3 корпус 2, ночью 31 декабря произошло возгорание, причины до сих пор устанавливаются. На месте уже работают сотрудники МЧС, которые эвакуировали жильцов, для их же безопасности. Одного из них, который находился в пылающей квартире, увезла карета скорой помощи. Общая площадь пожара насчитывает около 15 кв.м.