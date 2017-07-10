В США на полицейского напала белка-воровка

В США, в городе Брокпорт штата Нью-Йорк полицейский прибыл на вызов и обнаружил белку, которая пробралась в жилище людей и воровала печенье. Белка-воровка испугалась разоблачения и прыгнула прямо на полисменов.

Пост с сообщением о белке-воровке, которая нападает на полицию, был опубликован на Facebook. Видео сняла камера полисменов, за один день ролик собрал более 80 000 просмотров.

Сообщается, что полиция прибыла в дом по сообщению о присутствии кого-то постороннего. На кухне они увидели белку, которая воровала печенье. Животное сильно испугалось людей и прыгнуло на полицейского.

В Сети видео посчитали весьма забавным и смешным. В комментариях отметили, что от испуга белка напугала полицейского еще больше, чем себя. Пользователи указали, что белки часто атакуют дома людей и их зачастую стараются не пугать. Однако, в комментариях отметили, что животные-грабители могут наносить серьезный ущерб дому и тогда выбора не остается и их приходится выгонять.