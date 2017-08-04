В Саратове рецидивист похитил золотые изделия и iPhone 4S на полмиллиона рублей

В Саратове во Французском районе сотрудники правовых органов задержали злоумышленника, который подозревается в краже золотых изделий и iPhone 4S на полмиллиона рублей. Об этом журналистам сообщили представители пресс-центра краевого управления МВД.

Согласно предоставленной информации, с заявлением о краже в полицию обратилась 33-летняя местная жительница еще в середине текущего года. Женщина поведала, что неизвестный проникли в ее квартиру через окно и совершил кражу драгоценностей и популярного смартфона от Apple.

Пострадавшая отметила, что сумма ущерба достигла почти полмиллиона. В ходе расследования полицейские установили, что кражу совершил задержанный за аналогичное преступление 43-летний житель Петровска. Задержанный уже признался в содеянном, теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.