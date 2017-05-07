В США вандалы убили 500 тысяч пчел

В США неизвестные вандалы разгромили около 50 пчелиных ульев, в результате от холода погибли 500 тысяч пчел. Инцидент произошел в ночь на 31 декабря, в городе Сиу-Сити, штат Айова.

Как рассказал владелец пасеки, его бизнес был полностью уничтожен. Ночью неизвестные пробрались на пасеку и разгромили ульи, в результате чего около 500 тысяч пчел, оставшихся на морозе, просто погибли.

Стоит отметить, что злоумышленники позаботились о том, чтобы на их след не смогла выйти полиция. Так, они забрали камеру, которая должна была следить за ульями, поэтому никаких сведений о нападавших у следствия не имеется.

Владелец пасеки рассказал, что разрушения он заметил только утром, когда пришел чистить ульи от снега. Он сразу же сообщил в полицию, расследование по данному делу продолжается.