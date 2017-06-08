В канун Нового года в Риге старушки подрались за картофель

В Латвии две старушки поругались и устроили драку в супермаркете из-за картошки. Инцидент произошел в Риге, покупательницы выясняли, кто имеет право первым выбрать картофель.

Как стало известно, в канун Нового года рижские супермаркеты заполонили покупатели, желающие приобрести продукты на праздничный стол. Исключением не стали и две милые старушки, которые возле картошки устроили потасовку. Как рассказал журналист Владимир Дорофеев, который разнимал дерущихся женщин, инцидент произошел в супермаркете Maxima. Две пожилые женщины не поделили очередь, стали выяснять, кто где стоял и кто имеет полное право первым выбрать картофель.

Спор их перерос в драку, многие покупатели старались разнять старушек. Так, во время драки пострадал молодой покупатель, желавший приобрести морковь. Она находилась на прилавке рядом с картофелем, парень попытался влезть в спор бабушек, за что и нарвался на оскорбления. Вскоре женщин удалось разнять и спор разрешился мирно.