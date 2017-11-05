Тигр, разгуливающий по Владивостоку, оказался неопасным для общества

Гулявший в октябре 2016 года по Владивостоку тигр оказался неопасным для общества. Специалисты утверждают, что он попросту сторонится людей.

Напомним, в октябре 2016 года во Владивостоке специалистами был выловлен тигр, который беспечно прогуливался среди людей. Для обеспечения безопасности и контроля за хищником, он был снабжен специальным ошейником со встроенным GPS-модулем, который поможет в любой момент определить место нахождения тигра.

Однако, как утверждают наблюдающие за животным на протяжении года специалисты, тигр оказался совершенно неопасным для общества. Хищник сторонится населенных пунктов и ни разу не предоставил опасности людям.

Несмотря на это, эксперты уверяют, что в случае приближения тигра к поселениям, на место оперативно выедет оперативная группа специалистов.