В Орловской области ведется поиск сбежавшего из психушки мужчины

В Орловской области волонтеры разыскивают сбежавшего из психиатрической лечебницы Владимира Коростякова. Никаких результатов нет с мая 2017 года.

Насколько стало известно из сообщения местных волонтеров, в мае текущего года 49-летний пациент психиатрической больницы в поселке Шиловском Орловского района по имени Владимир Коростяков совершил самовольный побег. Мужчина был неоднократно судим и склонен совершать преступления.

Владимир Коростяков – мужчина ростом в 178 сантиметров, с темными волосами и бородой около 6 сантиметров. Об особых приметах не сообщается.

Всех, кому известны какие-либо данные о месте нахождения упомянутого мужчины, правоохранительные органы просят обращаться по телефону дежурной части поискового отряда.