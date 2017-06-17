По факту избиения полицейскими посетителей кафе в Липецкой области возбудили уголовное дело

В Липецкой области Следственный Комитет возбудил уголовное дело, в котором сотрудники полиции обвиняются в избиении посетителей кафе. 18 ноября 2017 года в городе Ельце полицейские превысили свои полномочия при осуществлении антинаркотического рейда в кафе «Кара-Кум».

Как сообщают в СК, полицейские, причастные к инциденту, уже определены и против них возбудили уголовное дело по статье за явное превышение полномочий с применением насильственных действий. Дело взял под личный контроль и курирует глава СК России Александр Бастрыкин. По данным, полицейские проводили антинаркотический рейд в кафе города Ельца и намеревались пресечь незаконный оборот запрещенных веществ.

Однако, в ходе операции силовики нарушили права граждан и применили по отношению к ним насилие. Также полицейские угрожали посетителям физическими увечьями. Происходящее было зафиксировано на камеры видеонаблюдения, инцидентом заинтересовались в СК и теперь по факту случившегося проводятся проверки.