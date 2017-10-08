В США самолет совершил экстренную посадку из-за птицы на борту

В США самолет авиакомпании Delta Air Lines вынужден был совершить незапланированную экстренную посадку в международном аэропорту Детройта в связи с обнаружением на борту птицы. Об этом информируют западные таблоиды.

Согласно имеющейся информации, экипаж лайнера случайно заметил птицу уже в полете, в результате чего командир воздушного судна принял решение высадить безбилетного «пассажира». Отмечается, что птица могла попасть на самолет в момент посадки пассажиров.

Лайнер приземлился в аэропорту Детройта без инцидентов, после чего экипаж выпустил «незваного гостя». Напомним, в ноябре на носу судна компании «Аэрофлот» образовалась вмятина после столкновения с птицей на высоте 300 метров.