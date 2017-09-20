Под Ростовом в результате ДТП с «девяткой» погибли два человека

Под Ростовом 30 декабря вечером на территории города Аксае произошло смертельное ДТП, в ходе которого на дороге внезапно перевернулся «ВАЗ-2109». В результате аварии погибли два человека: водитель и пассажир, сообщили в пресс-центре краевого ГИБДД.

Согласно предоставленной информации, дорожное происшествие случилось в центре города, где водитель «девятки» не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание легкового авто.

Жертвами этой аварии стали водитель авто и его пассажир, получившие несовместимые с жизнью травмы. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, выясняются все детали произошедшего.