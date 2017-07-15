В Минске на "вписке" изнасиловали и задушили 20-летнюю девушку

В Минске во время домашней вечеринки 46-летний мужчина изнасиловал и задушил 20-летнюю девушку, а тело погибшей спрятал в диван. Отмечается, что после случившегося он сам явился в полицию и рассказал о преступлении.

Как стало известно, четверо мужчин и девушка устроили на квартире вечеринку, в ходе которой распивали алкогольные напитки. После того, как трое мужчин отправились спать, вдвоем остались 46-летний предприниматель и 20-летняя девушка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина набросился на девушку и изнасиловал.

Утром его приятели нашли на кухне плачущую девушку, которая рассказала им о произошедшем. Предприниматель убедил друзей не вмешиваться и дать ему поговорить с рыдающей жертвой изнасилования. Он попытался поговорить, однако девушка на контакт не шла, поэтому он задушил ее, а тело спрятал в диван в той же квартире.

После произошедшего он попытался сбежать из Минска, сняв квартиру в другом городе. Переночевав там, предприниматель понял, что избежать правосудия и покинуть страну у него не получится, явился в полицию и оформил явку с повинной. В настоящий момент он задержан, возбуждено уголовное дело и ведется следствие.