В Москве в жилом доме нашли бесхозный снаряд

30 декабря жильцы дома на Нахимовском проспекте, в юго-западной части Москвы, нашли в подъезде предмет, похожий на снаряд. После проверки полиция сообщила, что предмет неопасен и не является угрозой для жизни жителей.

О находке жильцы сообщили в полицию. Люди испугались и думали, что в их подъезде кто-то оставил снаряд. Опасаясь взрыва, в подъезде началась паника. Но, прибывшая на место происшествия полиция, успокоила граждан и сообщила – предмет опасности не несет.

Подъезд дома и сам предмет провели саперы, кинологи со специально-обученными собаками и полиция. В ходе проверок установили, что опасности нет и предмет не несет угрозы взрыва.

Эвакуацию не проводили. Откуда в подъезде дома появился странный предмет и кто его там оставил – не известно. Полиция напоминает о важности соблюдения норм безопасности с бесхозными предметами. Такие предметы нельзя трогать и о них нужно сразу сообщать в полицию.