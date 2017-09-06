Житель Хакасии до смерти избил свою сожительницу

В Хакасии 26-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей 34-летней сожительницы. По данным, в сентябре 2017 года обвиняемый до смерти избил женщину после пьяной ссоры.

Инцидент произошел в Таштыпском районе Хакасии. По версии следствия, которое уже передало дело в суд, мужчина и его сожительница решили провести вечер за распитием алкоголя. В ходе застолья между ними случился конфликт, а утром обвиняемый проснулся и увидел, что его сожительница мертва.

Эксперты сообщили, что погибшая получила больше 35 ударов, на ее теле зафиксировали множество ссадин и кровоподтеков. Также у нее была сильная травма головы. Согласно заключении экспертизы, женщина умерла от сильных побоев.

Полиция установила, что мужчина уже отбывал срок за убийство и был освобожден из тюрьмы в 2014 году. Теперь его обвинили в еще одном убийстве и суд рассмотрит преступление.