В Москве иностранец любовался на огонь и поджег автомобили на парковке

В Москве правоохранители задержали иностранца по подозрению в умышленном поджоге автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службы ГУ МВД по столице.

Стало известно о том, что приезжий решил полюбоваться на огонь и поджег пару мусорных баков. После он придвинул горящие баки к автомобилям, которые стояли на парковке. В результате его действий загорелась отечественная "Волга", а затем уже и стоящие рядом с ней иномарки.

Полицейским удалось задержать иностранца, в настоящий момент устанавливается его гражданство и личность. Ему было предъявлено обвинение в умышленном поджоге и порче имущества, ведется расследование по данному делу. Также правоохранители выясняют, что заставило иностранца сжечь стоящие на парковке автомобили.