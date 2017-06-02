В Брюсселе злоумышленники похитили Иисуса Христа

На главной площади Брюсселя прямо из рождественских яслей похитили фигурку Христа-младенца. Отмечается, что люлька, в которой он лежал, была сломана.

Как стало известно, на Гран пляс, главной площади Брюсселя, там где установлены рождественские ясли, была похищена фигурка Христа-младенца. О произошедшем рассказали в городской администрации. В сообщении также сказано, что злоумышленники сломали люльку, в которой находилась сама фигурка. В настоящий момент все в порядке, была найдена реплика и поломку устранили.

Теперь правоохранители занимаются тем, что разыскивают вандалов, устанавливаются их личности.