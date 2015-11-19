ФСБ задержала исполнителя теракта в Петербурге

30 декабря Федеральная служба безопасности задержала исполнителя теракта в Петербурге. Задержанный передан в СК, сообщается, что он выступал и организатором, и исполнителем взрыва.

В пресс-службе ФСБ России подтвердили факт задержания и сообщили, что мужчина является организатором и непосредственным исполнителем взрыва. Сейчас его перевезли в Следственный комитет, где правоохранители начнут допросы и выяснят, кто еще причастен к теракту.

Против мужчины возбудили уголовное дело, его обвиняют в покушении на убийство сразу нескольких человек, которое тот совершил опасным для множества людей способом.

В происшествии пострадали и получили травмы 18 человек. Мужчину разыскивали по всему городу и сейчас его удалось задержать. Произошедшее Путин признал терактом и задержанный может попадать под статью о терроризме.