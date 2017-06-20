В Харькове в отделении «Укрпочты» неизвестный взял в заложники людей

30 декабря в Харькове мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты» на улице Шевченко и взял в заложники людей. Территория вокруг здания оцеплена, требований мужчина не выдвигает.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, мужчина заявил о наличии взрывчатки и о том, что он готов ее применить. Бомбу, как заявил злоумышленник, он разместил на себе и может привести ее в действие в любой момент. В помещении почты находятся люди, которые стали его заложниками.

Вокруг почты полиция оцепила район и перекрыла движение машин. У здания дежурят больше 20 машин с полицейскими. Также прибыли саперы и спасатели. Мужчина не заявляет о своих требованиях и продолжает держать людей в заложниках.

Детальная информация уточняется, о количестве людей, находящихся в здании «Укрпочты» - не сообщается. Представитель Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что у здания стоят полицейские, которые в любой момент готовы начать переговоры, однако мужчина выдвигать требования не спешит.