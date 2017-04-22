Под Волгоградом полицейские всю ночь искали сбежавшего 10-летнего мальчика

В Светлоярском районе Волгограда в ночь с 29 на 30 декабря сотрудники правоохранительных органов разыскивали 10-летнего мальчика, который сбежал из дома после ссоры с отцом. Как сообщается, подростка удалось обнаружить в заброшенном здании совершенно невредимым.

В полицию обратился 34-летний житель села Дубовый Овраг и рассказал, что в один момент ему стало известно о том, что его 10-летний сын начал курить сигареты. Тогда он отругал сына, они поссорились и подросток сбежал из дома, заявив, что пошел к бабушке. К бабушке он так и не пришел, однако домой мальчик тоже не вернулся.

В течение ночи с 29 на 30 декабря полицейские разыскивали подростка по заброшенным домам, подвалам и частных домовладениях. Под утро его нашли в заброшенном доме, жизни ребенка ничего не угрожает, подростка передали родителям.