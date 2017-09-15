В метро Лондона коварный турникет прищемил член "зайца"

В метро Лондона молодой человек попытался перепрыгнуть через турникет, однако ему это не удалось. Коварный турникет успел прищемить член безбилетника.

В социальных сетях набирает популярность видео, которое засняли очевидцы в лондонском метро. Там афроамериканец попытался перепрыгнуть через турникет, однако устройство не пропустило молодого человека и прищемило ему член. На кадрах можно рассмотреть, как сотрудники метро пытаются высвободить пострадавшего "зайца", однако при каждом неловком движении парень начинает истошно кричать.

По итогу, сотрудникам метрополитена удалось освободить молодого человека, и он от радости принялся обнимать своих спасителей.