В летевший из Грузии в Грецию самолет ударила молния

30 декабря в самолет, державший курс из грузинского города Кутаиси и греческие Салоники, ударила молния. Судно совершило экстренно-необходимую посадку в болгарской столице Софии, самолет диагностируют на предмет повреждений.

Как сообщается, самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находились 170 пассажиров, совершил экстренную посадку. Никто из людей не пострадал, однако эксперты опасаются, что удар молнии мог привести к сбоям в самом самолете.

Для проверки и диагностики возможных нарушений, которые могли возникнуть в результате удара молнии, самолет приземлился в Софии. Здесь эксперты ведут диагностику лайнера и выясняют, может ли самолет продолжить путь по заданному ранее маршруту.

Из-за случившегося в аэропорту Грузии задерживают два рейса. Местные СМИ сообщают, что происшествие сильно взбудоражило пассажиров и многие опасаются за свою безопасность.