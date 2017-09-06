Угроза взрыва в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге оказалась ложной

Стало известно о том, что угроза взрыва в торговых центрах Екатеринбурга оказалось ложной. Об этом сообщают сотрудники ТЦ "Гринвич".

Буквально недавно сообщалось о том, что проводится эвакуация людей из торгового центра "Гринвич". Подозревалось, что в здании находилась бомба. Правоохранители проверили здание и им не удалось найти взрывное устройство.

Так, очевидцы происходящего сообщили о том, что угроза взрыва оказалась ложной, сотрудников "Гринвича" и посетителей уже стали обратно запускать в торговые зала, работа ТЦ продолжается.