В США на фото с рождественской елью попало привидение

В США жительница во время празднования католического Рождества и Дня рождения своей подруги засняла на фото очертания привидения, стоящего у праздничной ели. Снимок вызвал обсуждения в Сети, многие утверждают, что на фото изображен дух из потустороннего мира.

Как утверждает автор фото, она фотографировала вечеринку, которая совпала и с празднованием Рождества, и с празднованием Дня Рождения ее подруги. На некоторых снимках она увидела странные очертания и решила поделиться увиденным с другими пользователями Сети.

На фото многие могут рассмотреть темное очертание, которое кажется призраком или духом. Пользователи даже уверяли, что на Рождество в дом к компании прибыл злой дух потустороннего мира.

Однако, скептики резонно отметили, что на снимке нет никаких призраков. Причиной странной темной тени могут быть блики света, наложение фильтров или же просто испорченный кадр. По мнению людей, которые не верят в призраков, на фото девушка сфотографировала, как одна из участниц вечеринки прыгнула. Такой эффект мог получиться при замедленной съемке.