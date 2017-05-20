В Москве пожарные спасли на пожаре двух человек

В Москве в одной из квартир жилого дома на Аминьевском шоссе произошло возгорание, в результате которого огнеборцы спасли двух человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре столичного лавка МЧС РФ.

По полученной информации, сообщение о пожаре поступило в оперативное отделение МЧС в 02:08 в субботу. Прибывшие на место инцидента пожарные вывели из горящей квартиры двух жильцов, а через 20 минут возгорание было полностью ликвидировано.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям огнеборцев никто не пострадал. Для ликвидации огня были задействованы шесть единиц спецтехники, 25 человек личного состава МЧС.