В Екатеринбурге эвакуируют людей из ТЦ "Гринвич"

В Екатеринбурге снова эвакуируют людей из торговых центров. На этот раз правоохранители вывели всех их ТЦ "Мега", "Гринвич" и "Карнавал".

Как известно, в канун Нового года многие люди отправляются в торговые центры для того, чтобы приобрести подарки и закупить продукты к праздничному столу. Во время наиболее большого наплыва покупателей, людей внезапно попросили срочно покинуть торговые залы. Многие покупатели выражали свое недовольство тем, что длительное время выбирали подарки и долго добирались до торговых центров, а в результате все покупки пришлось оставить на кассах.

Так, покупателей вывели из крупных торговых центров Екатеринбурга, таких как "Гринвич", "Мега" и "Карнавал". В настоящий момент не сообщается, по какой причине были эвакуированы работники ТЦ и посетители.