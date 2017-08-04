В Саранске в результате обвала грунта пострадали два человека

В Саранске на стройке при прокладке труб внезапно произошел обвал грунта. В результате данного происшествия пострадали два человека, которые оказались под завалами сообщили в пресс-центре регионального управления МЧС РФ.

Согласно предоставленной информации, инцидент случился днем 30 декабря на улице Ворошилова. На данный момент спасатели работают на месте ЧП, пытаясь вызволить рабочих из-под завалов.

В МЧС добавили, что предположительно, оказавшиеся под грудой грунта люди погибли, шансы на их спасение минимальны. На данный момент устанавливаются все причины случившегося инцидента.