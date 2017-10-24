В Сеть слили видео с регистратора сбившего людей в Москве автобуса

В Сети была опубликована запись с видеорегистратора пассажирского автобуса, который совершил наезд на остановку в Москве накануне утром. Видео обнародовано утром 30 декабря.

На опубликованных кадрах отчетливо видно, как водитель транспортного общественного средства старался повернуть, однако не смог справиться с управлением и протаранил группу пешеходов, которые стояли на остановке. ДТП случилось недалеко от станции метро "Сходненская", расположенной на северо-западе российской столицы.

По словам самого водителя, он пытался уклониться от столкновения с подрезавшим его легковым автомобилем, в результате чего и наехал на остановку. При этом травмы получили три человека. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка, возбуждено уголовное производство.