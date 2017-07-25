В Орле мужчина угрожал ножом охраннику заправки

В пятницу, 29 декабря, сотрудники Росгвардии выехали на автозаправочную станцию в Орле, так как там агрессивно настроенный мужчина угрожал охраннику ножом. Росгвардейцев вызвали при помощи экстренной кнопки.

Как стало известно, прибывшие на место происшествия росгвардейцы заметили на заправке по улице Спивака мужчину, который размахивал ножом перед охранником.

Путем обманного маневра правоохранители выбили из рук нападавшего нож, а затем скрутили и увезли в отделение. Нападавший является 37-летним бывшим заключенным, сейчас ведется следствие, мужчину допрашивают и выясняют мотив такого поведения.