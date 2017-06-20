В Санкт-Петербурге лицеисту петардой оторвало пальцы на руке

В Санкт-Петербурге медики спасают руку лицеиста, которому петардой оторвало пальцы. Отмечается, что петарда взорвалась прямо у него в руках.

Как стало известно, в Петербурге 17-летний студент Индустриально-строительного лицея во время прогулки по парку "Александрино" наткнулся на странный предмет. Это оказалась петарда, и как только парень взял ее в руку, она разорвалась. Студент получил травму, лишившись пальцев на левой руке.

В настоящий момент медики НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена делают все возможное, чтобы рука как можно скорее начала функционировать и раны затянулись.