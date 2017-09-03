У водителя, съехавшего в переход автобуса, обнаружили проблемы с сердцем

У водителя автобуса, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, врачи диагностировали острую сердечную недостаточность. Об этом журналистам поведал достоверный источник в правовых структурах.

Согласно полученной информации, водитель общественного транспортного средства на данный момент находится в Боткинской больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести, поэтому это обстоятельство не позволяет провести следственные действия. Ранее сообщалось, что у мужчины обнаружили гипертонический криз и черепно-мозговую травму.

Напомним, днем 25 декабря в Москве возле жилого дома № 3 по Славянскому бульвару автобус сбил пешеходов на тротуаре и съехал в подземный переход. В результате аварии погибли четыре человека, травмы получили 15 человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.