В Москве после убийства человека объявлен план «Перехват»

30 декабря в Москве после убийства человека полиция объявила план «Перехват» и разыскивает двух человек. Источники сообщили, что злоумышленники могут пытаться скрыться на авто LADA Priora серебристого цвета.

Как сообщают источники, в восточной части Москвы было совершено убийство человека. Подозреваемые в преступлении, предполагают в полиции, могут пытаться скрыться на автомобиле LADA Priora серебристого цвета.

Для поимки подозреваемых в Москве объявили план «Перехват». Полиция ищет двоих мужчин, которые могут быть причастны к убийству. Информация об убитом человеке не сообщается. Детальная информация и результаты поимки подозреваемых – уточняются. Официально информацию от источника в полиции не подтверждали и не комментировали.